Daran starb Eva Longorias Ex-Mann Tyler Christopher (†50)

Nun ist es offiziell. Der plötzliche Tod von Tyler Christopher im vergangenen Oktober im Alter von 50 Jahren versetze seine Freunde und Familie in große Trauer. Zu diesem Zeitpunkt hieß es, der "General Hospital"-Star sei an den Folgen eines Herzinfarktes in seiner Wohnung in San Diego gestorben. Aufgrund seiner gesundheitlichen Vergangenheit – Alkoholsucht und drei aufeinanderfolgende Herzinfarkte – folgten weitere Untersuchungen. Nun ist Tylers offizielle Todesursache bekannt!

Laut einem Bericht des Medical Examiner Office, der jetzt TMZ vorliegt, werde Tylers Tod als Unfall eingestuft. Die Todesursache sei "Erstickung durch akute Alkoholintoxikation". Mitwirkende Ursache sei eine Verkalkung der Blutgefäße. Dem Nachrichtenportal zufolge gehe man davon aus, dass er zum Zeitpunkt des Todes alkoholisiert war.

Wenige Tage nachdem der 50-Jährige verstorben war, tauchten Äußerungen seiner Ex-Frau Eva Longoria (48) aus dem vergangenen Juli auf. Wie Radar Online berichtete, soll die Desperate Housewives-Darstellerin vor seinem Tod "zutiefst besorgt" gewesen sein. Der Schauspieler sei zuvor wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet worden.

Instagram / tylerchristopher2929 Tyler Christopher im Oktober 2021

Getty Images Tyler Christopher, 2014

Getty Images Eva Longoria und Tyler Christopher bei den Emmys 2002

