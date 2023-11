Eva Longoria war vor Ex-Mann Tylers Tod "zutiefst besorgt"

Sie hatte sich große Sorgen gemacht! Von 2002 bis 2004 war Eva Longoria (48) mit Tyler Christopher verheiratet. Zuvor hatte er sich einen Namen als Schauspieler gemacht. 20 Jahre lang spielte er die Rolle des Nikolas Cassadine in der Serie "General Hospital". Am Dienstag musste die Schauspielerin den Tod ihres Ex-Mannes verkraften. Eva soll sich wohl zuvor sehr große Sorgen gemacht haben.

Nachdem der 50-Jährige mutmaßlich an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben war, tauchen Äußerungen seiner Ex aus dem Juli auf. Wie Radar Online berichtet, soll die Desperate Housewives-Darstellerin vor seinem Tod "zutiefst besorgt" gewesen sein. Zuvor war ihr Ex nämlich wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet worden.

Nachdem Tyler im Mai am Flughafen festgenommen worden war, behauptete ein Insider, dass sich Eva finanziell um ihren Ex kümmern würde. "Sie würde Tyler jede Hilfe zukommen lassen, die er braucht, einschließlich der Bezahlung eines Entzugs", sagte die Quelle gegenüber dem Magazin.

Anzeige

Getty Images Eva Longoria im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Tyler Christopher, 2014

Anzeige

Getty Images Eva Longoria im Juni 2023 in Versailles, Frankreich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de