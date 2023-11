Vor seinem Tod: Tyler Christopher hatte drei Herzstillstände

Er hatte ein turbulentes Leben. Der kürzlich verstorbene Tyler Christopher hatte von 1996 bis 2016 die Rolle des Nikolas Cassadine in der Serie "General Hospital" verkörpert. Abgesehen davon war der 50-Jährige auch durch seine Beziehung mit Eva Longoria (48) bekannt geworden, mit der der Schauspieler von 2002 bis 2004 verheiratet gewesen ist. In den vergangenen Jahren sprach er offen über seine Alkoholsucht und seine bipolare Störung, die ihn den Großteil seines Lebens begleiteten. Bereits im Jahr 2022 erzählte Tyler, dass ihn seine Sucht fast umgebracht hätte.

In dem Podcast "State of Mind" erklärte der Serienstar, dass er eines Tages verstanden habe, dass seine Alkoholsucht ihn auf einen tödlichen Pfad geführt hatte: "Irgendwann kann man es nicht mehr überleben. Irgendwann wird es einen umbringen – und das hat es auch." So habe er bereits mehrfach in Lebensgefahr geschwebt: "Dreimal hatte ich einen Herzstillstand, und sie haben mich zurückgebracht. Zweimal wegen einer Vergiftung, einmal wegen eines Entzugs", verriet er damals.

Tylers Tod wurde von seinem langjährigen Kollegen Maurice Bernard auf Instagram verkündet. Als Todesursache gab dieser einen Herzinfarkt an. "Tyler war eine gute Seele und ein wunderbarer Freund für alle, die ihn kannten. Tyler war ein Verfechter einer besseren psychischen Gesundheit und der Behandlung von Drogenkonsum, der offen über seine Probleme mit bipolarer Depression und Alkohol sprach", hieß es in dem Statement weiter.

