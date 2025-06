Panik: Kim Virginia Hartung muss in ein paar Tagen ausziehen

Kim Virginia Hartung (30) steht vor einem der stressigsten Kapitel ihres Lebens. Die Reality-TV-Bekanntheit berichtet in ihrer Instagram-Story emotional, dass sie in wenigen Tagen ihre aktuelle Wohnung verlassen muss. Doch bisher konnte die werdende Mama noch nicht so viel organisieren. "Ich hatte einen kleinen, großen Mental Breakdown wegen der Situation, weil, ich werde hier ausziehen müssen", schildert sie verzweifelt ihren Followern.

Viel Zeit bleibt Kim nicht mehr: In sechs bis sieben Tagen muss die Auswanderin bereits ihr gewohntes Umfeld verlassen. "Ich habe so einen Graus davor. Weil: Auto keins, Umzugsfirma keine, Wohnung oder Haus nicht in Sicht", führt sie weiter aus. Zu ihren Storys schreibt sie außerdem: "Hatte deswegen gestern Abend auch echt Panik bekommen. Die nächste Zeit wird eine große Prüfung für meine Nerven." Nicht nur der Umzug dürfte Kim Sorgen bereiten: Derzeit ist sie mit ihrem ersten Baby schwanger, ist erst seit Kurzem von ihrem Verlobten Nikola Glumac (29) getrennt und muss sich mit Hass im Netz herumschlagen.

Auch die jüngsten Gerüchte rund um einen angeblichen Zwischenfall am Flughafen, bei dem Kim wegen eines vermeintlichen Fake-Babybauches zur Rede gestellt worden sein soll, setzten der Influencerin in den vergangenen Tagen sicherlich zu. In einer Fragerunde auf Social Media nahm die 30-Jährige den Behauptungen den Wind aus den Segeln: "Kriege jeden Tag sehr viel mit – ja. [Ich] bin immer genauso gespannt auf neue Geschichten über mich wie ihr."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im April 2025