DSDS-Star Juliette Schoppmann hat sich den Arm gebrochen

Juliette Schoppmann (45), bekannt aus der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, löst mit einem Instagram-Video besorgte Reaktionen bei ihren Fans aus. Die Sängerin zeigt sich mit einem eingegipsten Arm und blutigen Wunden am Kopf und der rechten Körperseite. Offenbar ist sie gestürzt und hat sich dabei verletzt. Mit den Worten "Ratet mal, wer auf die Fresse gefallen ist", kommentiert sie ihren Zustand und versucht dabei, die Situation mit Humor zu nehmen. Wie ihre Freundin Claudia, die sie ins Krankenhaus begleitet hat, erklärt, hat sich Juliette wohl eine Radiusköpfchenfraktur, also einen Bruch im ellenbogennahen Anteil des Speichenknochens, zugezogen.

Die Fans des Gesangstalents sind sofort zur Stelle. "Gute Besserung! Und hey, immerhin passt die Farbe zum Outfit", kommentiert ein User humorvoll. Ein weiterer lobt: "Schön, dass du es trotzdem mit Humor nimmst." Auch Juliettes Partnerin Tahnee Schaffarczyk (33) meldet sich in der Kommentarspalte zu Wort. "Die Chefpflegerin ist stets zu Diensten", verkündet die Comedienne stolz. Juliette und Tahnee sind seit Anfang 2023 verheiratet.

Juliette wurde vor allem durch ihre Teilnahme an der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bekannt, wo sie es bis ins Finale schaffte. Seitdem hatte sie sich in der deutschen Musiklandschaft als Sängerin etabliert und bleibt mit ihrem sympathischen Auftreten vor allem auf Social Media präsent. Erst vor wenigen Wochen meldete sie sich jedoch mit traurigen Nachrichten bei ihren Fans im Netz: Neue Musik von Juliette wird es vorerst nicht geben. "Wie ich als Mensch gestrickt bin, bin ich vielleicht ein wenig zu sensibel für diese Welt. Ich kann das so nicht mehr und genau aus diesem Grund wird es auch keine Musik mehr geben", begründete sie ihr Karriere-Aus.

Instagram / julietteschoppmann1 Juliette Schoppmann im Krankenhaus im Juni 2025

Instagram / julietteschoppmann1 Juliette Schoppmann, Sängerin

Instagram / tahnee Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk, 2023