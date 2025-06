Eile wegen Flug: Bill Belichick schwitzt seinen Hoodie nass

Bill Belichick (73), der legendäre Football-Coach, sorgte kürzlich am Flughafen Charlotte Douglas International in North Carolina für Aufsehen. Begleitet von seiner 24-jährigen Freundin Jordon Hudson hetzte er durch den Sicherheitsbereich, um einen Flug nach Las Vegas noch rechtzeitig zu erreichen. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen den 73-Jährigen, der sogar so sehr ins Schwitzen geriet, dass sein grauer Kapuzenpullover durchnässt war. Offenbar in Eile zog Bill an Ort und Stelle auch kurz seine Schuhe aus, bis die beiden es schließlich rechtzeitig an Gate und Flugzeug schafften.

Seine Freundin, die neben ihm durch den Flughafen eilte, ließ sich vom Stress nicht beeindrucken. Souverän trug sie ein bodenlanges, schwarzes Kleid und eine Sonnenbrille auf dem Kopf. Viel entspannter als ihr fast 50 Jahre älterer Partner präsentierte sie sich später auf Instagram und teilte stolz ein Foto aus Nevada. Beide hatten dort Championship-Ringe an den Fingern und zeigten sich gut gelaunt.

Schon länger wird spekuliert, wie turbulent die Beziehung zwischen Bill und seiner jungen Partnerin tatsächlich für sein Umfeld ist. Laut Reporter Pablo Torre betrachten seine Familienmitglieder und engen Vertrauten das Verhältnis kritisch. Im "Pablo Torre Finds Out"-Podcast behauptet er, sie hätten schon offen ihre Sorge geäußert, dass Jordons Verhalten einen negativen Einfluss auf Bills Ansehen haben könnte. Trotz dieser Konflikte scheint der Sportler seiner Freundin treu zu bleiben. Zuletzt lobte der Trainer sie öffentlich als seine Inspiration und Muse – ein klarer Hinweis darauf, dass er dem medialen Wirbel trotzt und an der gemeinsamen Verbindung festhält.

Getty Images Bill Belichick und Jordon Hudson, März 2025

https://www.instagram.com/p/DAzijFCvgrU/?img_index=9 Bill Belichick und Jordon Hudson, Sommer 2024

Instagram / jordon_isabella Jordon Hudson und Bill Belichick im Februar 2025