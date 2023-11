Boxniederlage: Aleks fordert Diogo Sangre erneut heraus!

Aleks Petrovic (32) fordert eine Revanche! Gestern hatten sich der Das Sommerhaus der Stars-Kandidat und Diogo Sangre (29) einen spannenden Boxkampf beim Fame Fighting geliefert. Als Sieger war der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer ganz klar hervorgegangen. Doch kurz darauf beschuldigte der Verlierer ihn, vor dem Kampf Drogen konsumiert zu haben, weshalb er das Match auch für sich entschied. Aleks möchte nun erneut gegen Diogo kämpfen!

"Leider habe ich mich auf diese Straßenschlägerei eingelassen, das hatte nichts mit Boxen zu tun! Ich konnte nur fünf Prozent von dem abrufen, was ich gelernt hatte", meldet sich der Realitystar nun niedergeschlagen auf Instagram. In seinem Statement geht er dabei erneut darauf ein, dass er glaubt, dass sein Kontrahent etwas eingenommen habe – Diogo habe geweitete Pupillen sowie trübe Augen gehabt. "Ich möchte ein Rematch gegen Diogo, inklusive Doping- und Betäubungsmittelskontrollen, damit es zu einhundert Prozent sauber abläuft!", fordert Aleks und fragt seinen Gegner, ob er für eine Wiederholung bereit wäre.

Diogo äußerte sich bereits zu den Vorwürfen und bestritt diese: "So eine peinliche Aussage habe ich noch nie gehört! Die Menschen, die mich gut kennen, wissen, dass ich noch nie in meinem Leben Drogen angefasst habe." Der Reality-TV-Teilnehmer gab dabei bereits sein Einverständnis, einen Test zu machen.

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Reality-TV-Star

Anzeige

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de