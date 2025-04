Lange getrennt: So süß begrüßt Aleks Petrović Vanessa daheim

Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrović (34) sind endlich wieder vereint. Nach viereinhalb Wochen vollkommener Funkstille, bedingt durch Vanessas Teilnahme an der Realityshow "The Power", nahm Aleks seine Verlobte am Flughafen herzlich in Empfang. Der Reality-TV-Star überraschte sie mit einem romantischen Blumenbouquet aus roten Rosen und bereitete seiner Liebsten damit einen emotionalen Empfang. "Mit der Entfernung wächst definitiv die Liebe", schrieb Aleks zu seinem Video auf Instagram.

Doch damit nicht genug: Auch Zuhause überraschte Aleks die Reality-Darstellerin mit liebevollen Details. Luftballons und ein süßer Liebestext warteten auf Vanessa, die sich über die Mühen ihres Partners freute. "Wie süß bist du denn? Seit wann bist du so ein Romantiker?", scherzte sie. Für das Paar war die räumliche Trennung offenbar eine Herausforderung, die sie gut gemeistert haben. Mit seinem Video macht Aleks deutlich, wie sehr er seine Verlobte in den letzten Wochen vermisste.

Aleks und Vanessa sind seit November 2024 verlobt. Der Social-Media-Star machte seiner Liebsten einen romantischen Antrag in der Türkei. Auch ihre Hochzeitspläne haben die beiden inzwischen geschmiedet – allerdings mit etwas Verzug. Ursprünglich für 2025 geplant, soll die Trauung ein Jahr später stattfinden, um das "perfekte Datum" umzusetzen. Die beiden, die sich durch verschiedene Reality-Formate einen Namen gemacht haben, zeigen sich immer wieder als starkes Paar. Mit seiner Überraschung zur Heimkehr seiner Liebsten bewies Aleks, wie viel ihm an der Beziehung liegt.

Instagram / C-QVBJQtXOS Aleks Petrović und Vanessa Nwattu im Mai 2024

RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrović beim Sommerhaus 2023

