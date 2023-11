Katja Krasavice ist megastolz auf "Woman of the Year"-Award

Sie steht für das, was sie ist! Katja Krasavice (27) ist eine der bekanntesten deutschen Rapperinnen. Sie versetzt ihre Fans nicht nur mit ihrer Musik ins Staunen – auch mit ihrem Aussehen und Auftreten zieht die gebürtige Tschechin alle Blicke auf sich. Vielen missfällt die extreme Freizügigkeit und die ehrliche Art der “Sextape”-Interpretin anfänglich. Doch sie bleibt sich immer treu! Dafür wurde sie in diesem Jahr bei der ersten deutschen "Woman of the Year"-Preisverleihung ausgezeichnet: – und das bedeutet Katja besonders viel!

Die ehemalige DSDS-Jurorin sei unglaublich stolz auf sich und das, was sie erreicht habe. "Mein ganzes Leben gab es körperliche und psychische Gewalt gegen mich, weil ich zu einer Zeit freizügig und offen mit meiner Sexualität war, es als 'cool' war, Frauen zu slutshamen. Alles nur, weil ich mich nicht angepasst habe. [...] Ich bin stolz drauf, mittlerweile als Vorbild einer ganzen Generation an jungen Frauen gesehen zu werden, die sich dank mir nicht schämen, sich zu zeigen, wie sie wollen!", erklärt sie Bild. Der Award zeige ihr, dass sie alles richtig gemachte habe!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die 27-Jährige ein Video mit einer klaren Message: "Ich will, dass Frauenhass der Vergangenheit angehört und dass wir uns genauso verwirklichen können, wie wir es uns wünschen." Das gelinge Frauen aber nur, wenn alle zusammenhalten.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Getty Images Katja Krasavice, Sängerin

Getty Images Katja Krasavice bei den Glamour Women of the Year Awards

