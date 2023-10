Busen-Geist: Katja Krasavice zeigt skurriles Halloweenkostüm

Schlägt Katja Krasavice (27) mit ihrem Halloweenkostüm etwa über die Stränge? Dass die Rapperin ihren Körper im Netz nur allzu gerne zur Schau stellt, ist längst kein Geheimnis mehr: Die "Dicke Lippen"-Interpretin versorgt ihre Fans nicht nur auf Insta mit sexy Schnappschüssen – auch auf OnlyFans teilt sie regelmäßig freizügigen Content. Ihr diesjähriger Halloween-Look steht ebenfalls unter dem Motto Nackt: Katja verkleidet sich als Gespenst – und dabei spielen ihre Brüste eine große Rolle...

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die ehemalige DSDS-Jurorin jetzt einen Clip, in dem sie ihr absurdes Gespenster-Kostüm präsentiert: Katja trägt ein weißes Laken, aus dem zwei Löcher für die Augen ausgeschnitten sind – durch diese Öffnungen steckt die Musikerin kurzerhand ihre mit Kulleraugen beklebten Brüste. Das skurrile Grusel-Outfit rundet sie mit einem schwarzen Hut und schwarzen Overknee-Stiefeln ab.

Die Fans der Verkleidungskünstlerin sind jedenfalls total begeistert von dem außergewöhnlichen Kostüm! In der Kommentarspalte amüsieren sich zahlreiche User. "Hui Busen – das Schlossgespenst!", "Oh mein Gott, ich liebe es" oder auch "Das ist so gut", lachen beispielsweise drei Nutzer.

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavices Halloweenkostüm

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Katja Krasavice, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de