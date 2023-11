"Anbumsen": Oliver Pocher schießt gegen Amira und Biyon!

Er teilt mal wieder aus! Vor wenigen Wochen trennten sich Oliver (45) und Amira Pocher (31) nach sieben gemeinsamen Jahren. Das Liebes-Aus kam nicht unerwartet: Zuvor hatte es bereits Gerüchte um eine Krise gegeben. Seitdem liefert sich das Ex-Paar eine öffentliche Schlammschlacht, bei der vor allem der Comedian gegen die Mutter seiner Kinder austeilt. Die soll ihren Mann mit Biyon Kattilathu (39) betrogen haben. Jetzt schießt Olli wieder gegen Amira und Biyon.

"Der andere Kollege ist emotional für mich auch nicht auf der Gewinnerseite. Wer eine Frau und ein Kind hat, das sogar noch einen gewissen Krankheitsverlauf hat und wer dann seine Libido nicht im Griff hat und meint, eine verheiratete Frau anzubumsen, der ist halt so wie er ist", wettert der Komiker im RTL-Interview. Auch an seiner Ex lässt er kein gutes Haar: Amira würde sich, was die gemeinsamen Kinder anbelangt, quer stellen.

Im selben Interview sprach der 45-Jährige auch über die Geschichten seiner Noch-Ehefrau. "Amira kann in ihrer Darstellung so bleiben, wie sie ist. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr", sagte er und fügte hinzu: "Ich erwarte, dass man die Eier in der Hose hat und seinem Partner erzählt, was passiert ist."

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im April 2021

ActionPress Amira und Oliver Pocher im September 2019

