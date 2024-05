So verbringen König Frederik und Mary ihren 20. Hochzeitstag

Am 14. Mai 2004 waren König Frederik X. (55) und Königin Mary (52) in der Frauenkirche in Kopenhagen vor den Traualtar getreten. Nun feiert das Ehepaar also seinen 20. Hochzeitstag. Doch wie werden der dänische Monarch und die gebürtige Australierin den besonderen Tag verbringen? Trotz des Jahrestages ruft die Pflicht – Frederik und Mary werden am Dienstagmorgen per Schiff zu ihrem zweitägigen Staatsbesuch nach Norwegen aufbrechen. Dort werden die Eltern von vier Kindern auf König Harald V. (87), Königin Sonja (86), Kronprinz Haakon (50) und Kronprinzessin Mette-Marit (50) treffen.

Frederik, der sogar der Trauzeuge bei der Hochzeit von Haakon und Mette-Marit war, und Mary werden am Dienstagmorgen mit einer offiziellen Zeremonie in Norwegen begrüßt. Anschließend wird das Königspaar an einer Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs teilnehmen. Zum Abschluss wird ein Staatsbankett im Palast stattfinden.

Anfang Januar wurde Frederik zum König gekrönt. Doch trotz der kurzen Zeit auf dem Thron muss er sich bereits Kritik gefallen lassen. "Im Großen und Ganzen geht es nicht darum, was Frederik in den 100 Tagen, die er König ist, getan hat, sondern eher darum, was er nicht getan hat", wetterte kürzlich der Royal-Experte Kim Bach im Gespräch mit Ekstra Bladet mit und fügte hinzu: "Er hat das Königshaus ganz sicher nicht modernisiert."

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon

Getty Images König Frederik im Januar 2024

