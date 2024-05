Werden Justin und Hailey Bieber deswegen erst jetzt Eltern?

Justin Bieber (30) und seine Frau Hailey (27) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Viele Fans freuen sich mit dem Paar, das seit 2018 verheiratet ist. Doch nun verrät ein Insider gegenüber Daily Mail, dass der Zeitpunkt der Schwangerschaft genau geplant gewesen sei: "Da beide mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, haben sie beschlossen, dass momentan der beste Zeitpunkt ist, um Kinder zu bekommen, anstatt es etwas später zu versuchen." Weder Justin noch Hailey äußern sich bislang zu den Gerüchten.

Vor rund zwei Jahren hatte Hailey einen Mini-Schlaganfall, der durch ein kleines Loch in ihrem Herzen ausgelöst worden war. Anschließend musste das Model operiert werden. Auch Justin blieb in der Vergangenheit nicht verschont: Der Sänger leidet am Ramsay-Hunt-Syndrom, einer seltenen Form der Gürtelrose, weshalb unter anderem schon sein Gesicht halbseitig gelähmt war.

Die freudigen Babynews verkündete das Paar vor wenigen Tagen auf seinen Instagram-Profilen. Hailey posierte in einem engen, weißen Kleid aus Spitze und legte die Hände zärtlich auf ihre gewölbte Körpermitte. Angeblich soll die Blondine bereits im sechsten Monat sein und auch schon einen Babynamen haben! Weitere Details halten die werdenden Eltern zum jetzigen Zeitpunkt aber noch zurück.

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juni 2022

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Mai 2024

