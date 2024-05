Das sind die offiziellen Bilder der Allstar-Dschungelcamper

Diese Promis wagen sich erneut in den Dschungel! Schon länger wurde gemunkelt, wer an dem Allstar-Dschungelcamp in diesem Jahr teilnehmen wird. Seit wenigen Stunden ist der Cast von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" offiziell bekannt. Und die Promis haben sich im Laufe der Jahre ordentlich verändert: Wie auf den offiziellen Pressebildern von RTL deutlich wird, hat sich vor allem David Ortega (38) seit seiner Teilnahme am Dschungelcamp 2016 total verändert. Der Realitystar trägt nun lange, zottelige Haare und einen dichten, geflochtenen Bart. Auch Winfried Glatzeder (79) trägt seine grauen Haare nun länger. Daniela Büchner (46) hat jetzt auch lange blonde Haare – 2020 trug die Goodbye Deutschland-Bekanntheit noch einen braunen Bob mit blonden Spitzen.

Georgina Fleur (34), Sarah Knappik (37) und Giulia Siegel (49) bleiben ihrem Look vom ersten Mal im Busch aber mehr oder weniger treu. Auch Eric Stehfest (34) und Thorsten Legat (55) strahlen auf den Pressefotos wie eh und je. Hanka Rackwitz (55), Kader Loth (51) und Elena Miras (32) erscheinen auch in gewohntem Glamour, Luigi Birofio (24) und Mola Adebisi (51) ebenfalls.

Anders als die reguläre Staffel des Dschungelcamps ist die Allstar-Version vorgedreht. Die Dreharbeiten finden derzeit in Südafrika statt und die Promis müssen sich wieder in harten Challenges beweisen. Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) moderieren auch diese Show – natürlich reist auch Dr. Bob (74) wieder in den Dschungel!

Winfried Glatzeder, Schauspieler

Danni Büchner, Teilnehmerin von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Giulia Siegel, Teilnehmerin von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Sarah Knappik, Teilnehmerin von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Elena Miras, Teilnehmerin von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Gigi Birofio, Dschungelcamp-Allstar

Kader Loth, Reality-TV-Legende

Hanka Rackwitz, Teilnehmerin von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Mola Adebisi, Dschungelcamp-Allstar

Eric Stehfest, Teilnehmer vom Dschungelcamp-Allstar

Thorsten Legat, Dschungelcamp-Legende

Georgina Fleur, Realitystar

