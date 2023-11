"Wer einmal lügt": Oliver Pocher schießt gegen Ehefrau Amira

Ihm ist der Ärger anzumerken. Erst vor wenigen Wochen teilten Oliver (45) und Amira Pocher (31) mit ihrer Community überraschende News: Nach knapp sieben Jahren Beziehung ist alles aus zwischen ihnen. Doch damit nicht genug – denn seit ihrer Trennung liefert sich das einstige Paar eine öffentliche Schlammschlacht. Dabei teilt vor allem der Comedian ordentlich gegen seine Noch-Ehefrau aus. So auch jetzt wieder: Oliver nimmt im Live-TV kein Blatt vor den Mund.

Im RTL-Interview im Rahmen des Footballspiels der Kansas City Chiefs und Miami Dolphins in Frankfurt zeigt sich der 45-Jährige angefressen. "Amira kann in ihrer Darstellung so bleiben, wie sie ist. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr", sagt er und fügt hinzu: "Ich erwarte, dass man die Eier in der Hose hat und seinem Partner erzählt, was passiert ist." Dabei macht Oliver auch deutlich, dass Amira einen normalen Umgang wohl schier unmöglich mache. Diesen wünsche er sich vor allem aufgrund der gemeinsamen Kinder: "Da fehlt ihr die emotionale Reife."

Das wird nicht der letzte Seitenhieb an seine Verflossene gewesen sein. Schon zuvor kündigte der Komiker an, über die 31-Jährige auspacken zu wollen. In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" sprach er über die gescheiterte Beziehung. "Da liegen jetzt ein paar Elfmeter, die muss man dann auch verwandeln", erklärte er seinen Zuhörern.

Getty Images Oliver Pocher bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2016

Instagram / Ck6Daj5oSEM Amira Pocher, Moderatorin

Getty Images Amira und Oliver Pocher im April 2019

