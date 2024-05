Gigi trotz Klatsche im Dschungel: Can Kaplan beschimpft RTL

Nicht alle freuen sich über Luigi Birofios (24) zweiten Dschungelcamp-Auftritt. Der TV-Casanova wird im Sommer unter anderem neben Kader Loth (51), Thorsten Legat (55) und Georgina Fleur (34) bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" zu sehen sein. Seinem Rivalen Can Kaplan, dem gegenüber er im Sommerhaus der Stars handgreiflich geworden ist, passt das so gar nicht. "Euer Ernst? Gigi klatscht mir in einer Show ins Gesicht und ihr gebt diesem Typen noch mal eine Plattform – wow", ärgert sich der Unternehmer in den Kommentaren unter einem RTL-Beitrag auf Instagram.

Auch Cans Freundin Walentina Doronina (24) ist fassungslos, dass Gigi bei der Show mitmachen darf. In ihrer Instagram-Story erzählt sie mit einem Augenzwinkern: "Also, wenn du ins TV willst: Hau' einem richtig ins Maul, schlag zu. Das ist auf jeden Fall die beste Bewerbung für die nächsten Formate." In der Reality-Welt herrsche ihrer Meinung nach eine Doppelmoral – zumal Gigi mit der Begründung "Gewalt wird nicht toleriert" aus dem Sommerhaus geflogen ist.

Gigi selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer befindet sich für die Dreharbeiten bereits in Australien. Anders als die regulären Staffeln des Dschungelcamps wird die Jubiläumsausgabe nicht live ausgestrahlt. Auch der Drehort ist ein anderer: Statt in Australien stellen sich die Realitystars den Ekel-Challenges und Essprüfungen dieses Mal in Südafrika. Dort war die deutsche Ausgabe der Sendung bereits während der Pandemie gedreht worden.

