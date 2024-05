Olli Pocher gratuliert "Nummer eins und zwei" zum Muttertag

Oliver Pocher (46) hat die Damen, die einst an seiner Seite waren, nicht vergessen! Der Komiker ist Vater von insgesamt fünf Kindern. Drei davon stammen aus seiner ersten Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (41). Die anderen beiden hat er zusammen mit Amira Pocher (31). Obwohl der Entertainer mittlerweile mit beiden Frauen nicht mehr zusammen ist, lässt er es sich nicht nehmen, ihnen in seiner Instagram-Story zum Muttertag zu gratulieren. "Alles Gute zum Muttertag an die Nummer eins", schreibt Olli zu einem Schnappschuss, der ihn mit Sandy umschlungen zeigt. Blumen habe es erst einmal aber nicht gegeben. Der Familienvater erklärt: "Blumen sind hier, da ich nicht weiß, in welchem Hotel du dich gerade befindest."

Aber auch Amira soll nicht leer ausgehen. In einem weiteren Slide ist ein Bild von Olli mit der Moderatorin zu sehen, die ein Messer in der Hand hält. Der Hannoveraner schreibt dazu bloß: "Die Nummer zwei (hier mit einem Messer in der Hand)." Ein weiteres Bild zeigt die drei vereint in einem Freizeitpark. Olli selbst habe zum Vatertag keine Glückwünsche bekommen.

Wie Olli zuletzt verriet, sei sein Verhältnis zu Amira aktuell noch angespannt, während das zu Ex Sandy aktuell kaum besser laufen könnte. Gemeinsam führen sie durch den Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt!". Darin sprachen sie kürzlich auch über den Muttertag und ob der Comedian der Dunkelhaarigen etwas schenken wird. "Ja, eine Plastiktüte", witzelte er zunächst. Dann erwiderte er aber: "Ne, im Ernst: Ich würde Amira genauso etwas schenken. Sie hat ja auch etwas geleistet. Als Mutter macht sie einen guten Job."

Instagram / oliverpocher Amira Pocher und Oliver Pocher

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

