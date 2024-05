Dachdeckerin Chiara verkündet die vierte EM-Nominierung!

Der nächste Profi steht fest! Dachdeckerin Chiara verkündet auf Instagram die neueste EM-Nominierung – diese dürfte begeisterte Fußballfans aber nicht sonderlich überraschen. "Heute geht es nicht auf die Baustelle, heute nominieren wir einen weiteren Spieler für unseren EM-Kader", erklärt die Handwerkerin und ergänzt: "Mit dabei ist natürlich unsere Nummer 1: Manuel Neuer (38)". Nach Nico Schlotterbeck (24), Jonathan Tah (28) und Aleksandar Pavlovic steht der Torwart somit als vierter EM-Teilnehmer fest.

Für die Bekanntgabe des Turnierkaders griff der DFB dieses Jahr tief in Trickkiste: Täglich sollen vier neue Namen an die Öffentlichkeit gelangen. Hierbei greift man auch verschiedene Plattformen zurück. So hatte am Sonntag die Tagesschau den Dortmund-Star Nico Schlotterbeck als Profi des deutschen EM-Kaders verkündet.

Unter dem Instagram-Beitrag von Dachdeckerin Chiara häufen sich die begeisterten Kommentare über diese ausgeklügelte Marketing-Strategie. "Allein die Nominierungen hypen schon krass", freut sich ein begeisterter User. "Schon starke Aktion, irgendwie kommt immer mehr Vorfreude auf und ich hab’s im Gefühl, dass wir es weit schaffen diesmal", meint ein weiterer Fan.

Getty Images Manuel Neuer im Winter 2023

Getty Images Manuel Neuer, Fußballspieler

