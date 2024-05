Strahlend: Katy Perry erzählte Orlando per FaceTime von Baby

Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) sind stolze Eltern ihrer Tochter Daisy (3). Zum Muttertag teilt die Sängerin auf Instagram einen niedlichen Rückblick auf ihre Schwangerschaft und offenbart dabei ein kleines Geheimnis: Das Babyglück teilte sie via FaceTime mit ihrem Liebsten. Weil Orlando damals in Prag vor der Kamera stand, konnte sie ihm die freudige Nachricht nicht persönlich überbringen. Wie sehr sich die beiden freuen, ist auf dem Screenshot jedoch nicht zu übersehen. "Heute habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich an dem Tag, als ich meine Tochter Daisy Dove bekam, realisiert habe, wie sehr sie mich geliebt hat", schreibt eine offenbar emotionale Katy unter den Beitrag.

Das ist aber nicht die einzige Erinnerung, die Katy mit ihren Fans teilt. Sie postet auch ein Video, in dem sie ihren American Idol-Kollegen Luke Bryan (47) und Lionel Richie (74) von ihrer Schwangerschaft erzählt. In einem Backstage-Raum verkündet sie den beiden die süßen News – und die freuen sich fast genauso sehr wie Orlando. Es wird aber noch privater, denn die 39-Jährige teilt auch ein ganz besonderes Video. Dieses zeigt, wie sie beim Arzt liegt und ihr Bauch mit einem Ultraschall untersucht wird. Dabei sind die ersten Herztöne der kleinen Daisy zu hören. Katy blickt sichtlich überwältigt in die Kamera und scheint sogar ein paar Tränchen in den Augen zu haben.

Daisy kam im August 2020 auf die Welt. Für Papa Orlando ist es bereits das zweite Kind – aus der Ehe mit Miranda Kerr (41) hat er noch Sohnemann Flynn (13). Die "Dark Horse"-Interpretin und der "Der Herr der Ringe"-Darsteller sind mittlerweile sogar verlobt, die Hochzeitsglocken läuteten bisher allerdings noch nicht. Dafür soll Katy schon Pläne für weiteren Nachwuchs haben. "Sie denkt ernsthaft darüber nach, ihre Familie zu erweitern", verriet ein Insider kürzlich im Gespräch mit OK!.

Anzeige Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im Jahr 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katy Orlando per FaceTime von der Schwangerschaft erzählte? Mir wäre das zu unpersönlich! Super, wenn es nun mal nicht anders geht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de