Deutscher TV-Moderator Hans Meiser stirbt mit 77 Jahren!

Traurige Nachrichten aus der TV-Welt. Hans Meiser (77) machte sich als Radio- und TV-Moderator in Deutschland einen Namen. So moderierte er beispielsweise von 1992 bis 2006 auf RTL die Sendung "Notruf". In diesem Zeitraum konnten ihn seine Fans zudem beinahe täglich nachmittags in seiner Talkshow "Hans Meiser" bestaunen. In den vergangenen Jahren lebte Hans jedoch eher zurückgezogen und genoss seine Rente. Nun ist er gestorben!

Bild erfuhr aus Hans' Umfeld von seinem Ableben – er wurde 77 Jahre alt. Genaue Details zu seinem Tod sind aktuell noch nicht bekannt. Der Fernsehjournalist hinterlässt seine einzige Tochter Anouk Meiser, mit der er sich ab und an auch mal auf öffentlichen Events zeigte.

Vor seinem Tod plante Hans eigentlich ein Comeback als Radiomoderator bei dem Sender Wellenrausch. Diesen gründete der 77-Jährige erst vor einigen Monaten selbst. Beim Rundfunk feierte Hans im Alter von 15 Jahren seine Karriereanfänge und arbeitete in dem Jugendprogramm des SDR-Hörfunks.

Hans Meiser im Juni 2023

Hans Meiser mit seiner Tochter Anouk

Fernsehjournalist Hans Meiser

