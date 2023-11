Ohne Hans Meiser kein Erfolg: Olli Pocher trauert um Mentor

Oliver Pocher (45) verdankt ihm seine Karriere. Heute ist der Komiker nicht nur durch TV und Bühne bekannt, sondern vor allem auch dank seiner steten Präsenz in den sozialen Netzwerken. Vor allem mit seiner Bildschirmkontrolle wurde er zum Schrecken der Influencer. Eine Comedy-Welt ohne Olli ist kaum vorstellbar. Doch diese steile Karriere hätte es ohne seinen Entdecker Hans Meiser (77) nicht gegeben.

Am Montag wird der plötzliche Tod des legendären Moderators bekannt. Und Olli lässt diese Nachricht trauernd zurück. Bei Instagram erinnert er sich an einen der wichtigsten Momente seiner Karriere. "Hans Meiser und seine Sendung waren für mich der absolute Wendepunkt in meinem Leben. Ohne [ihn] und sein Team wäre ich 1999 nicht Viva-Moderator geworden und hätte meinen Traumberuf starten können", schreibt der 45-Jährige.

Mit zarten 21 Jahren hatte Olli seinen ersten TV-Auftritt in Hans' eigener Talkshow. Mit seiner schrägen Performance hatte er den Platz bei Viva, den der Showmaster zu vergeben hatte, gewonnen – der Start seiner Karriere. Vor seinem Tod hatte Hans sich gegenüber Bild erinnert: "Ich weiß noch, wie er damals bei mir auf der Bühne wie ein Derwisch rumgehopst ist. Aber da hat man schon gesehen, dass er unbedingt ins Fernsehen wollte! Und er hat es völlig zu Recht geschafft."

Getty Images Oliver Pocher auf dem roten Teppich

ActionPress Hans Meiser, Moderator

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

