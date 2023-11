Er wurde 77 Jahre: Alle Infos zu Moderator Hans Meisers Tod

Große Trauer um Hans Meiser. Am Montag wurde bekannt, dass der Moderator bereits am 30. Oktober im Alter von 77 Jahren an Herzversagen verstorben ist. Seiner Tochter Anouk zufolge hatte er sich zuvor einem orthopädischen Eingriff unterziehen müssen, den er nicht verkraftet habe. "Wir als Familie sind alle sehr geschockt, weil wir mit seinem Tod nicht gerechnet haben", erzählte sie gegenüber RTL. Auch viele Freunde und Kollegen trauern.

