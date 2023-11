Gnadenlos: So krass wird die neue "Promi-Büßen"-Staffel!

Olivia Jones (53) lädt erneut ein – und zeigt sich dieses Mal gnadenlos! Ab dem 9. November ist die zweite Staffel von Das große Promi-Büßen zu sehen – das heißt, dass sich zwölf Promis ihren Schand- und Missetaten stellen werden. In dieser Show werden unter anderem Danni Büchner (45), Yvonne Woelke (41) und Patrick Romer (27) mit ihren nicht so glorreichen Aktionen konfrontiert. Bevor die erste Folge über den Bildschirm flimmert, zeigt ein erster Ausschnitt, wie hart Olivia mit den Kandidaten ins Gericht geht!

Auf TikTok kursieren einige Clips, in denen die 53-Jährige Patrick zurechtweist. "Wenn alle wie du wären, Patrick, wären wir alle am Arsch", schmeißt Olivia dem Hobbybauer im Einzelgespräch an den Kopf. Ob der 27-Jährige Einsicht zeigen wird? Denn aufgrund seines Verhaltens gegenüber seiner Ex-Freundin Antonia Hemmer (23) musste Patrick viel einstecken.

Doch der Sommerhaus-Gewinner ist nicht der Einzige, der sich Olivia stellen muss. In der Runde der Schande muss sich auch Yvonne zu ihrer angeblichen Romanze mit Peter Klein (56) äußern. Ob sich die Berlinerin den Gerüchten stellen wird, bleibt abzuwarten. Yvonnes Management soll sie sogar gerade deswegen in die Show geschickt haben. Wenn das nicht vielversprechend ist...

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de