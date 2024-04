Patrick Romer steckt Arm in künstlichen Kuh-Hintern!

Patrick Romer (28) legt Hand an – und zwar an einem künstlichen Hinterteil einer Kuh! Das Spektakel dokumentiert der Bauer sucht Frau-Star in seiner Story auf Instagram mit einigen Aufnahmen. "Jetzt habe ich die Gebärmutter gefunden. Hier hab ich meine Spermaportion schon einmal vorbereitet", merkt der Influencer an, während er bis zum Ellenbogen in der Nachbildung steckt. Daraufhin zieht der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer eine lange Spritze aus einem Beutel an seinem Rücken hervor. "Schön am Rücken, damit sie warm wird", erklärt die TV-Bekanntheit ferner und fügt hinzu: "Nun bin ich in der Gebärmutter drin und jetzt langsam mit Gefühl, so wie ich es immer mache..."

Ob Patrick durch die künstliche Besamung etwas lernen konnte? Das Videomaterial stammt offenbar von einem Besuch des Unternehmens Masterrind-Unternehmens, welches sich mit Rinderzucht beschäftigt. Außerdem teilt der Ex von Antonia Hemmer (24) einen weiteren Clip von zwei Rindern, die sich besteigen und unterlegt das Ganze mit Marvin Gayes (✝44) "Let's Get It On". Er kommentiert: "Hier noch ein zweiter Sprung auf einen Untermann und nicht das Phantom. Das Wasser, was zuerst aus dem Absamgerät herausläuft, dient zur Erwärmung und Verengung".

Was Fans des 28-Jährigen wohl von dieser Verbildlichung halten? Erst vor wenigen Monaten musste der Freund von Annelie Henze ziemlich viel Kritik über sich ergehen lassen. Während seiner früheren Teilnahme bei Das große Promi-Büßen gefiel dem Publikum das Verhalten der Reality-TV-Bekanntheit überhaupt nicht. Dass Patrick in dem Format keine Einsicht zeigen wollte, sorgte nämlich mächtig für Verärgerung. "Ja, dem kann man halt nicht mehr helfen", wetterte ein Zuschauer beispielsweise unter einem Promiflash-Beitrag.

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, Reality-TV-Bekanntheit

ProSieben/Nikola Milatovic Patrick Romer bei "Das große Promi-Büßen"

