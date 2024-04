Wegen Nico: Yvonne Woelke schießt gegen Thorsten Legat!

Nico Legat (26) steht derzeit mit seiner Ex-Freundin Sarah Liebich für die TV-Show Prominent getrennt vor der Kamera. In der aktuellen Folge fällt der Realitystar aber äußerst unangenehm auf – dafür hagelte es scharfe Kritik – auch von seinem Vater Thorsten Legat (55). Im Netz distanzierte sich der ehemalige Fußballer öffentlich von dem Benehmen seines Sohnes. Doch das kommt nicht bei allen gut an: TV-Sternchen Yvonne Woelke (44) ergreift unerwartet Partei für den Promi-Sprössling und schießt gegen Thorsten. "Eine Sache lässt mich irgendwie nicht los. Sich öffentlich gegen das eigene Kind stellen und sich distanzieren… puh", schreibt die ehemalige Verbotene Liebe-Darstellerin in ihrer Instagram-Story.

"Klar, das Verhalten von Nico ist unter aller Sau. […] Aber welche Eltern distanzieren sich öffentlich von ihrem Kind bei Instagram?", fährt die 42-Jährige fort und fügt hinzu: "Also, kann man dem nicht privat dann die Hölle heißmachen?" Für Yvonne ist bei Thorstens Verhalten klar: "Da muss man sich wohl nicht wundern, wo das Gift herkommt." Mit dieser Meinung ist die Erzfeindin von Iris Klein (56) nicht alleine: Auch Nicos Ex Sarah ergriff auf Instagram Partei für den 26-Jährigen: "Als Vater kennt man ja seinen Sohn, [...] und natürlich soll er das nicht supporten – auch wenn er das bestimmt oftmals gemacht hat – aber trotzdem muss man doch als Familie hinter einem stehen und das ist ja auch das, was die Familie Legat doch irgendwie immer vermitteln möchte."

Doch was ist eigentlich der Grund für das ganze Drama? In der zweiten Folge der Reality-TV-Show schaute der Promi-Spross zu tief ins Glas und verspielte sich sämtliche Sympathien mit seinem unangenehmen Auftreten. "Ich bin extrem horny. Das wird gefährlich. Ich habe kurzzeitig Bock auf meine Ex gehabt. Bei mir wird es gefährlich", gab er unter anderem von sich.

Instagram / nico.legat Thorsten Legat und sein Sohn Nico

RTL Sarah Liebich und Nico Legat bei "Prominent getrennt"

