"Verbotene Liebe": Peter Klein und Yvonne releasen Song

Ob sie damit ihren Fans etwas sagen wollen? Über ein Jahr lang hatten Yvonne Woelke (44) und Peter Klein (56) mit ihrer vermeintlichen Affäre für Schlagzeilen gesorgt. Nun veröffentlichen sie ihren ersten gemeinsamen Song "Verbotene Liebe". Gegenüber Bild erklärt Yvonne: "Peter und ich haben so viel gemeinsam durchgemacht, das schweißt zusammen. Es ist unfassbar, wie viel Hass zwei Menschen entgegenschlagen kann, die sich einfach nur gernhaben. Unser Song wird ein Statement für die Liebe." Wann der Song erscheint, ist bislang noch nicht bekannt. Peter und Yvonne sollen aber bereits für weitere gemeinsame Projekte im Tonstudio stehen.

Während Peter Lucas Cordalis (56) ins Dschungelcamp begleitete, erhob seine Noch-Ehefrau Iris Klein (56) schwere Vorwürfe gegen ihn und behauptete, dass der Schlagersänger vor Ort eine Affäre mit Yvonne habe. Seitdem gehen die beiden getrennte Wege. Erst in der vergangenen Promi Big Brother-Staffel trafen die beiden wieder aufeinander – und schienen das Kriegsbeil zu begraben. "Beim Abschied haben wir uns angeschaut, er hatte auch Tränen in den Augen und er hat mir noch zugeflüstert: 'Alles wird gut!' Wir konnten uns wieder in die Augen schauen, ohne dass wir uns anschreien, ohne dass wir beide einen Heulkrampf bekommen", verriet Iris nach ihrem Promi-BB-Exit gegenüber Promiflash. Seit den Dreharbeiten soll allerdings wieder Funkstille herrschen.

Schlechter hingegen steht es um Yvonnes Ehe: Seit den Affärengerüchten soll ihre Beziehung zu ihrem Mann Stephan vor dem Aus stehen. Zuletzt soll er jedoch sehr um eine Versöhnung bemüht gewesen sein – die 44-Jährige will davon aber nichts wissen, wie sie erst kürzlich gegenüber Promiflash verriet. "Ich war ja jetzt auch viel unterwegs, viel arbeiten und habe eigentlich im Moment nicht so viel Zeit. Ich widme mich eher der Arbeit", so Yvonne.

Sat.1 Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

gbrci / Future Image Yvonne Woelke und ihr Mann Stephan, 2016

