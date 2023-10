Offiziell bestätigt: Das ist der neue "Promi-Büßen"-Cast!

Das große Promi-Büßen geht in eine neue Runde. In der Show werden Promis und Realitystars mit ihren größten Fehltritten konfrontiert. Zur Rede stellt sie Moderatorin Olivia Jones (53). In den vergangene Jahren flossen dabei schon einige Tränen und Geständnisse. In diesem Jahr wurde bereits spekuliert, welche Promis sich den harten Fragen stellen werden – unter anderem fiel Yvonne Woelkes (41) Name. Nun ist der Cast offiziell bekannt.

Wie unter anderem das Presseportal bekannt gibt, bestätigt der Sender Sat.1 nun die neuen Teilnehmer beim "Promi-Büßen". Mit dabei sind zum einen die Reality-Bekanntheiten Eric Sindermann (35), Mike Cees, Gloria Glumac und Daniela Büchner (45). Hinzu kommen die YouTuberin Lisha Savage und die Influencerinnen Christin Okpara (27) und Emmy Russ (24). Auch mit dabei: TV-Auswanderer Stephan Jerkel (54), Bauer sucht Frau-Star Patrick Romer (27) und Privatdetektiv Jürgen Trovato (61). Und auch Yvonne ist jetzt offiziell Teil des Casts, ebenso wie der Rapper Leon Machère (31).

Ob die Kandidaten schon nervös sind, mit ihren Sünden konfrontiert zu werden? "Ich glaube, ich habe seit sehr junge Jahren für ziemlich vieles zu büßen. Ob ich büßen will, ist eine andere Sache, ich bereue in meinem Inneren wenige Sachen", meint Emmy. Und auch Yvonne zeigt sich wenig nervös: "Ich bin beim 'Promi-Büßen', weil ich eine Ehe zerstört haben soll – damit, dass ich das gemacht haben soll, bin ich nicht ganz einverstanden."

