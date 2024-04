Antonia Hemmer packt aus: Ex-Freund Patrick Romer ging fremd

Antonia Hemmer (24) packt bei Make Love, Fake Love über die Trennung von Patrick Romer (28) aus! Beim Kuscheln mit Xander schüttet Antonia dem Münchner ihr Herz aus. "Ich wurde in meiner letzten Beziehung betrogen", gibt die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin preis und erklärt: "Sein Verhalten im Sommerhaus war nicht der Grund für [die Trennung] – danach ist noch was viel Schlimmeres passiert." Für den Videodreh zu ihrem gemeinsamen Song reisten die beiden nach Mallorca. "Wir waren da über ein Wochenende bei einer Freundin in einer Villa", erzählt die Reality-TV-Darstellerin. Nachts wurde sie dann von der Freundin geweckt, die sie zu einem anderen Zimmer führte. "Sie sagt: 'Mach die Tür auf' und da lag mein Freund mit einer anderen im Bett."

Daraufhin zog Antonia endgültig einen Schlussstrich und beendete die Beziehung zu dem Landwirt. "Ich wurde noch nie so schlecht von einem Menschen behandelt wie von meinem Ex-Partner", stellt die 24-Jährige klar und ergänzt: "Viele kennen nur die Geschichten aus dem Sommerhaus, aber in Wirklichkeit war es noch zweihundertmal schlimmer."

Während Antonia sich dem Kandidaten Xander öffnet und zum ersten Mal über die Hintergründe ihrer Beziehung spricht, wird sie von ihm allerdings angelogen: Obwohl der Blondschopf immer wieder versichert und sogar auf seine Familie schwört, dass er nicht vergeben ist, sitzt in der Villa der Vergebenen seine Freundin Lisa.

