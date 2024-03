Vererbt von ihrem Vater: Yvonne Woelke sucht ihr Kennzeichen

Vor vier Jahren musste Yvonne Woelke (44) Abschied von ihrem Vater nehmen. Mit nur 64 Jahren verlor Werner Woelke seinen Kampf gegen den Krebs. Als Erinnerung hinterließ er dem Reality-TV-Sternchen unter anderem seinen hellbraunen Renault. Das Auto habe für die Schauspielerin einen großen sentimentalen Wert, wie sie gegenüber Bild erklärt. Vor allem das Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben ihrer Eltern sei ihr besonders wichtig. Beim Autofahren sei Yvonne nun ein ziemliches Missgeschick passiert. "Ich habe das vordere Kennzeichen verloren", gesteht sie traurig. "Ich fuhr in Berlin durch den Stadtteil Grunewald. Plötzlich knirschte es!", fährt sie fort. Erst am Abend hätte sie gemerkt, dass das Kennzeichen fehlt. "Das ist wirklich schlimm", unterstreicht die Blondine.

Das verlorene Schild mit den Buchstaben W und T will Yvonne nun unbedingt wiederfinden. "Ich bin am Boden zerstört und hoffe, dass jemand das Kennzeichen gefunden hat und sich meldet und bei der Polizei abgibt", merkt die Verbotene Liebe-Schauspielerin hoffnungsvoll an. Der Finder würde von ihr sogar eine besondere Belohnung erhalten. "Ich werde mich mit einem Abendessen revanchieren. Das ist versprochen", betont die ehemalige Promi-Büßen-Kandidatin. "Diese wichtige Erinnerung an meinen Vater darf nicht sterben", macht die 44-Jährige deutlich.

Für die Suche nach dem Kennzeichen legt sich Yvonne augenscheinlich ganz schön ins Zeug. Zeigt sie damit, wie wichtig ihr die Familie ist? Ihre ehemalige beste Freundin Janina Youssefian (41) hat dazu ihre eigene Meinung. Die Familie sei für die Schauspielerin nur zweitrangig, erklärte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im Interview mit Promiflash. "Ich denke mal, sie würde ihre eigene Großmutter verkaufen, damit sie einfach bekannt wird. Sie hat es so lange versucht und jetzt hat sie es ja quasi ein Jahr geschafft, dass sie in der Presse stattfindet und sie würde alles dafür tun, weiter in der Presse zu bleiben", erklärt die 41-Jährige.

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Janina Youssefian in München

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de