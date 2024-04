Antonia Hemmer packt aus: Patrick Romer hat sie betrogen!

Antonia Hemmer (24) und Patrick Romer (28) gaben im November 2022 ihre Trennung bekannt – was war der Grund dafür? Den verrät die Influencerin nun bei Make Love, Fake Love. Während eines Mallorca-Trips sei sie früher als der Hobby-Bauer ins Bett gegangen. Ihre Freundin weckte sie auf und führte sie zu einem anderen Zimmer. Dort erwischte sie Patrick in flagranti mit einer anderen Frau! "Ich wurde noch nie so schlecht von einem Menschen behandelt wie von meinem Ex-Partner", meint die gelernte Kosmetikerin. Mehr Infos zu Patricks Seitensprung erfahrt ihr im Promiflash-Video!



