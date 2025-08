So süß reagierte Lulu Lewes Familie auf die Schwangerschaft

Lulu Lewe hat mit einem herzerwärmenden Video auf Instagram den Moment geteilt, in dem sie ihrer Familie ihre Schwangerschaft verriet. Die Sängerin ist bereits im fünften Monat und hatte die frohe Nachricht lange für sich behalten. Während eines gemeinsamen Urlaubs posierte die Familie für ein Gruppenfoto, als Lulus Partner Bastian Scheibe die aufregende Nachricht herausschrie: "Lulu ist schwanger!" Mit Jubelschreien und Umarmungen reagierte die Familie auf das überraschende Geständnis. Besonders Lulus Mutter, die offenbar schon von der Schwangerschaft geträumt hatte, zeigte sich emotional.

Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin ließ ihre Fans auf Instagram an diesem besonderen Erlebnis teilhaben und erzählte, wie herausfordernd es war, ihre Schwangerschaft geheim zu halten. Besonders in einer Großfamilie wie der ihren sei dies keine leichte Aufgabe gewesen. Lulu gab zu, dass sie sogar zu kleinen Tricks gegriffen hat, um den Verdacht zu zerstreuen. "Ich habe mir Alkohol ins Glas einschenken lassen und heimlich mit Basti getauscht", verriet sie in ihrem Post. So konnte sie den Moment perfekt inszenieren, bei dem alle gleichzeitig erfahren sollten, dass sie bald ein neues Familienmitglied willkommen heißen.

Doch nicht nur Lulus Familie freut sich riesig über den Zuwachs – auch das Paar selbst könnte nicht glücklicher sein. "Das Baby macht uns auf jeden Fall komplett", betonten die Turteltauben vor einigen Wochen bei einem Fotoshooting für das Magazin Bunte. Die werdende Mama schwärmte vom Abenteuer Schwangerschaft und erzählte, wie sehr sie sich auf die Rolle als Mutter freut. Auch Bastian zeigte sich überglücklich. Er sagte begeistert: "Sie hat den schönen Glow, den sieht man sofort. Und ich sehe, wie die Kugel jeden Tag wächst, und das ist traumhaft."

IMAGO / APress Lulu Lewe, Sängerin

Instagram / lvlv.mvsic Basti Scheibe und Lulu Lewe im August 2020

IMAGO / Marja Lulu Lewe, Sängerin