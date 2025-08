David Alaba genießt Urlaub mit Veronica Ferres und Carsten

Während der Sommer in Deutschland nach wie vor zu wünschen übrig lässt, genießen Carsten Maschmeyer (66) und seine Ehefrau Veronica Ferres (60) die Sonne in Südfrankreich. In seinem Urlaub hat das Paar sogar prominenten Besuch bekommen: Auf Instagram teilt der Investor ein gemeinsames Foto mit Real-Madrid-Star David Alaba (33). "Wir genießen die Sommertage in vollen Zügen – gemeinsam mit unserem Freund David Alaba. Hoffentlich könnt ihr auch Sonne tanken", schreibt er zu dem Schnappschuss.

Ob Davids Freundin Shalimar und die gemeinsamen Kinder auch mit von der Partie sind, ist nicht zu erkennen. Der Trip wird für David aber wahrscheinlich nicht allzu lange dauern: Ab dem 4. August beginnt wieder das Training bei Real Madrid, wo er zu den Spitzenverdienern gehört. Ob der Österreicher noch lange für die spanische Hauptstadt auf dem Feld steht, ist noch ungewiss. Sein aktueller Vertrag läuft zwar noch ein Jahr, aber ein Wechsel bis zum Ende des Transferfensters ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Ob das Treffen mit dem Unternehmerpaar in Südfrankreich lediglich ein freundschaftliches Treffen ist oder vielleicht doch ein geschäftlicher Gedanke dahinter steckt, bleibt abzuwarten.

Während es beruflich noch offen ist, wo es den 33-Jährigen hin verschlägt, scheint er in seinem Privatleben voll und ganz angekommen zu sein. Seit 2017 geht der Kicker mit seiner Partnerin Shalimar Heppner durchs Leben. Ihre beiden Kinder wurden 2010 und 2023 geboren. Ihr Familienleben genießen die vier sehr privat – ab und zu gibt Shalimar in ihrer Funktion als Influencerin aber ein paar Einblicke.

Instagram / maschmeyer Carsten Maschmeyer, Veronica Ferres und David Alaba im August 2025 in Südfrankreich

Imago David Alaba, Fußballer

Instagram / da_27 David Alaba und Shalimar Heppner, 2020