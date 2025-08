Guns N' Roses brechen mit Drei-Stunden-Show Wacken-Rekord

Eines der größten Metal-Festivals der Welt stellt aktuell einen kleinen Ort in Schleswig-Holstein auf den Kopf: das Wacken Open Air. Auch in diesem Jahr sind einige der größten Bands und Künstler der Szene dabei. Unter anderem spielte Guns N' Roses am Donnerstagabend – und brachen dabei direkt mal einen Wacken-Rekord. Wie Bild berichtet, stand die Kultband rund 198 Minuten, also fast dreieinhalb Stunden, auf der Bühne. Bisher spielte keine andere Band einen so langen Gig beim Wacken-Festival. Um 20:30 Uhr begann das Konzert und es kam nach 31 Songs um 23:48 Uhr zum Ende. Guns N' Roses entführten ihre Fans dabei auf eine Reise durch die 40-jährige Bandgeschichte und performten Hits wie "Welcome To The Jungle" und "November Rain".

Aber nicht nur die eigenen Songs brachten Guns N' Roses auf die Bühne. In Erinnerung an andere große Künstler spielten sie unter anderem Paul McCartneys (83) "Live And Let Die" aus dem James Bond-Film "Leben und sterben lassen". Dazu kam "Knocking On Heaven's Door" von Folk-Ikone Bob Dylan (84). Emotional wurde es, als Frontmann Axl Rose (63) und seine Bandmitglieder "Never Say Die" und im Anschluss "Sabbath Bloody Sabbath" von der Metal-Band Black Sabbath anstimmten. Die Songs stellten einen Tribut an den kürzlich verstorbenen Black-Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne (†76) dar. Bei der Gelegenheit sprach Axl auch einige seiner wenigen Worte an dem Abend. An den Himmel gerichtet, meinte er: "Deinetwegen sind wir hier."

Mit nach Deutschland brachte Guns N' Roses auch ein neues Gesicht. Kurz vor ihrer Tour trennte die Gruppe sich im März nach 19 gemeinsamen Jahren von ihrem Drummer Frank Ferrer. Laut eines offiziellen Statements sei es aber nicht zu Streit gekommen, die Trennung sei einvernehmlich. Schon am nächsten Tag stellten Guns N' Roses ihren neuen Schlagzeuger vor: An Franks Stelle sollte Isaac Carpenter mit auf Tournee gehen. Dieser ist der ehemalige Drummer von Loaded, der Band des Guns-N'-Roses-Bassisten Duff McKagan. Das erste Konzert mit der neuen Band spielte er am 1. Mai in Incheon in Südkorea.

