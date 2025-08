Niemals einladen: Lina Westphal schießt gegen Jana Klein

In der Reality-TV-Welt fliegen die Fetzen: Lina Westphal, bekannt als Moderatorin des Podcasts "Truth or Trash", wird deutlich und macht klar, dass sie Reality-Star Jana Klein auf keinen Fall in ihre Show einladen wird. Zuvor hatte Jana den Wunsch geäußert, sich in Linas Format zu äußern, um angebliche Unwahrheiten zu korrigieren, die dort von ihrem Ex-Freund Sidar über sie verbreitet worden seien. Speziell ging es dabei um Aussagen zu ihrer Mutter und ihrem Partner. Doch Lina schießt in ihrer Instagram-Story scharf zurück: "Schatz, über deine Mama wurde kein schlechtes Wort verloren. Nur du warst nicht sonderlich nett zu ihr."

Lina ließ in ihrer Erklärung kein gutes Haar an Jana und ihrem Umfeld. Sie berichtete, dass sich sogar ehemalige Freunde von Jana bei ihr gemeldet hätten, um ihren Unmut auszudrücken. Zudem warf sie Janas neuem Partner schwerwiegende Charaktervorwürfe vor und forderte andere Podcaster auf, Jana keine Bühne zu bieten. "Dein Freund ist nun mal ein rassistisches Arschloch", schießt sie scharf. Besonders griff sie dabei Aussagen an, die angeblich transfeindlich oder unterstützend gegenüber kontroversen Persönlichkeiten seien. Durch diese harten Worte scheint das Zerwürfnis zwischen den beiden Frauen nun endgültig bestätigt zu sein.

Bereits in der Vergangenheit sorgten Jana und ihr Ex-Partner Sidar für Schlagzeilen. Ihre Trennung war nicht nur von emotionalen Vorwürfen begleitet, sondern eskalierte auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Sidar gab im Podcast Details zu Janas angeblichem Verhalten nach ihrer Beziehung preis, was Jana dazu veranlasste, in sozialen Medien vehement zu reagieren. Die Spannungen zwischen den beiden sowie die Einflüsse auf Janas Privatleben scheinen sich nun auf weitere Bekanntschaften und das berufliche Umfeld auszuwirken. Abschließende Klärungen scheinen in diesem Streit noch in weiter Ferne zu liegen.

RTL / Frank Beer , RTL / Frank Beer Die "Are You The One?-Kandidatinnen Lina und Jana

Instagram / sidarsahin01 Sidar Sahin, Juli 2025

Instagram / janakl__ Kevin und Jana Klein im April 2025