Influencerin Vanessa Mancini (41) verstirbt beim Dekorieren

Traurige Nachrichten aus der Netzwelt. Vanessa Mancini konnte sich vor allem in ihrer Heimat Brasilien eine Karriere als Influencerin aufbauen. Mit Beauty- und Lifestyle-Content begeisterte sie ihre rund 30.000 Follower auf Instagram. Dabei präsentierte sich die Blondine vor allem als gut gelauntes Luxusgirl. Doch nun werden tragische Neuigkeiten bekannt: Vanessa erleidet beim Aufhängen der Weihnachtsdeko einen schweren Herzinfarkt und stirbt daran.

Berichten von The Sun zufolge ist Vanessa gerade dabei, zusammen mit ihren Eltern das Haus für die Festtage zu dekorieren, als sie plötzlich zusammenbricht. Demnach konnten die Rettungskräfte noch vor Ort kein Lebenszeichen mehr feststellen. Die Todesursache soll laut der Familie ein schwerer Herzinfarkt gewesen sein. Vanessa wurde nur 41 Jahre alt. "Sie war zu Hause bei ihren Eltern und wurde von Sanitätern versorgt, auf die sie jedoch nicht mehr reagierte. Die Familie bittet um Respekt in dieser Zeit der Trauer", heißt es in einem Statement.

Mittlerweile meldete sich sogar schon der Gouverneur des brasilianischen Bundesstaates Acre zu Wort. Der Politiker Gladson Cameli sei ein persönlicher Freund von Vanessa gewesen. "Mit großem Bedauern trauere ich um meine Freundin Vanessa Mancini, die am Montag im Alter von 41 Jahren verstorben ist. Vanessa war für ihren Humor und ihre ansteckende Freude bekannt und wird sicherlich vermisst werden", erklärte Gladson betroffen.

