Yvonne Woelke will "Wettkampf in 4 Wänden"-Wohnung kaufen

Da hängt Yvonne Woelkes (41) Herz dran. Die Schauspielerin und Peter Klein (56) nahmen gemeinsam an der Show Wettkampf in 4 Wänden teil. Dort verbrachten sie wochenlang gemeinsame Nächte in einer Wohnung, die sie nicht nur renovierten, sondern auch zusammen einrichteten. Mit ihrer Arbeit erkämpften sich die beiden gemeinsam mit einem anderen Paar den Sieg. Damit ihr Herzstück allerdings nicht in Vergessenheit gerät, will Yvonne die Wohnung, an der sie mit Peter getüftelt hat, kaufen!

"Wir haben so viele schöne Erinnerungen an die Zeit und die Sendung. […] Für mich wäre das außerdem eine tolle Anlage als Altersvorsorge, wenn ich die Wohnung vermieten würde. Und ich wäre Peter in Gedanken immer nahe!", erklärt die Blondine Bild. Da sie in dieser gemeinsam mit ihrem mutmaßlichen Partner gearbeitet hat, wisse sie, dass dort nicht gepfuscht wurde und alles nach ihren Vorstellungen renoviert worden sei.

Doch was sagt Peter zu der Idee, dass Yvonne die Wohnung kaufen möchte? "Es war das erste gemeinsame Erlebnis, das wir miteinander hatten über einen so langen Zeitraum", verrät der Ex von Iris Klein (56) dem Blatt und merkt an: "Wir haben Blut, Schweiß und Tränen vergossen. Die Idee von Yvonne ist klasse."

Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden"

Anzeige

Action Press / AEDT Peter Klein und Yvonne Woelke

Anzeige

Action Press / azee Peter Klein, Ex von Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de