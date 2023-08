Yvonne & Peter? Dieses Paar gewinnt "Wettkampf in 4 Wänden"!

Heute Abend wurde es spannend bei Wettkampf in 4 Wänden! In der Renovierungsshow versuchen Paare, eine Wohnung in Eigenregie bestmöglich zu renovieren. Es wird gehämmert, gesägt und gestritten – und mittendrin sind Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41). Sie mussten im Finale noch gegen Team Grün mit Robin Lee und Christian, Team Gelb mit Stefan und Maren sowie Team Rot aus Nadja und Marcel antreten. Doch wer hat unter Zeitdruck am besten renoviert und kann die 50.000 Euro mit nach Hause nehmen?

Im Finale waren die Teams noch mal ganz besonderem Stress ausgesetzt und versuchten alles, um ihre Räumen rechtzeitig fertig zu bekommen. Team Grün gelang das nicht wirklich – die Jury mit Detlef Steves (54) gibt insgesamt nur 15 Punkte. Viel besser lief es bei Team Gelb und es kassiert 25 Punkte. Dann sind endlich Peter und Yvonne dran. "Wir haben alles gegeben und deswegen haben wir den Sieg zu 100 Prozent verdient", zeigt sich die Schauspielerin siegessicher. Letztlich gibt ihnen die Jury 24 Punkte – doch wegen eines Zusatzpunkts aus der letzten Wertung heißt es am Ende Gleichstand mit Stefan und Maren!

Nun ist Team Rot an der Reihe – Nadja und Marcel kassieren richtig viel Lob. Das spiegelt sich auch in der Wertung wider: Es gibt ganze 28 Punkte für das Ehepaar und damit den Sieg! Peter und Yvonne können das aber nicht wirklich verstehen. "Da ist nichts Lebendiges. Ich weiß nicht, von was die da reden", reagiert Yvonne enttäuscht auf die Komplimente der Jury für die Sieger.

RTL Die Kandidaten von "Wettkampf in 4 Wänden" Folge 2

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden"

RTL Nadja und Marcel, "Wettkampf in 4 Wänden"-Gewinner

