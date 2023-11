Nun verrät Vanessa Mariposa doch mehr über ihre Trennung!

Vanessa Mariposa (30) hat ihr Schweigen gebrochen! Die Ex-Teilnehmerin von Ex on the Beach verkündete vor einigen Tagen überraschend die Trennung von ihrem Freund. Erst im Februar dieses Jahres hatte das Fitnessmodel seine neue Beziehung verkündet. Es schien, als hätte sie ihr großes Liebesglück gefunden – ein gemeinsames Haus wurde nach nur einigen Monaten bereits gekauft. Eigentlich wollte sie über das Liebes-Aus nicht sprechen: Nun verrät Vanessa doch mehr Details über die Trennung!

In ihrer Instagram-Story machte die 30-Jährige eine Fragerunde. Als einer ihrer Fans fragte, ob Vanessa erklären könne, warum sie Single sei, antwortete sie unerwartet: "Manchmal passieren Sachen, über die man nicht hinweg sehen kann. Menschen entwickeln sich weiter und man lernt sich erst nach Monaten richtig kennen." Auch wenn sich für Vanessa damit eine Tür schließt, sei sie trotzdem davon überzeugt, dass alles aus einem bestimmten Grund passiere und sich ihr neue Türen auftun werden!

Sie sei lieber Single und dafür glücklich, als dass sie in einer unglücklichen Beziehung stecke! Sie verriet: "Ich will, dass alles genau so bleibt, wie es jetzt ist – Comeback ist definitiv ausgeschlossen." Mehr möchte die Influencerin zu der ganzen Situation aber nicht sagen.

