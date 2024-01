Endlich! Vanessa Mariposa bestätigt ihre neue Beziehung

Sie schwebt wieder auf Wolke sieben! Im November hatte Vanessa Mariposa (31) bekannt gegeben, sich von ihrem damaligen Partner getrennt zu haben. Vor wenigen Tagen machten jedoch erstmals Spekulationen die Runde, dass das Realitysternchen wieder vergeben ist: Im Netz kursierte eine Aufnahme, die Vanessa knutschend mit einem Mann zeigte. Und tatsächlich: Pünktlich zum neuen Jahr macht Vanessa ihre neue Beziehung offiziell!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 31-Jährige ihr Liebesglück mit ihren Fans: In einem Video turteln Vanessa und ein dunkelhaariger Hottie, was das Zeug hält. "Der beste Teil von 2023", schreibt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin zu dem Clip und versieht diesen unter anderem mit Hashtags wie "Neuer Anfang" oder "Paar". Die Fans freuen sich für das frisch verliebte Paar. "Freut mich, dich wieder so strahlend zu sehen", ist nur einer der zahlreichen Kommentare.

Den Aufnahmen nach zu urteilen handelt es sich bei dem Knutschfoto und bei dem Video um den gleichen Mann – nämlich um Luca Kiesbye! Der Hottie teilt mit Vanessa die Liebe zum Sport und scheint laut seinem Social-Media-Account Fitnesstrainer zu sein. Rund 58.000 Follower begeistert Luca mit seinen unzähligen Sportvideos.

Instagram / arianamarilynm Vanessa Mariposa und Luca Kiesbye

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Instagram / lucadebarry Luca Kiesbye, Fitnesstrainer

