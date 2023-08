Gesundheitliche Gründe: Vanessa Mariposa hatte eine Nasen-OP

Vanessa Mariposa (30) legt sich erneut unters Messer! In den vergangenen Jahren hat sich die gebürtige Österreicherin als Realitystar und Fitness-Influencerin einen Namen gemacht. Ihren Fans gewährt Vanessa regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben und spricht auch ernste Themen an: So verriet sie bei The Real Life - #nofilter, dass sie in ihrer Jugend stark magersüchtig war und nun offen mit dem Thema umgehen möchte. Jetzt offenbart sie: Wegen gesundheitlicher Probleme wurde Vanessa operiert!

Auf ihrem Instagram-Account verrät die 30-Jährige, dass sie eine schiefe Nasenscheidewand hatte: "Deswegen konnte ich so schlecht atmen und hatte immer wieder mit Kopfschmerzen und Nasenbluten zu kämpfen." Daher ließ sie diese mithilfe einer Operation korrigieren. Rund drei Tage nach dem Eingriff geht es Vanessa langsam wieder besser, zuvor litt sie sehr unter den Nachwehen des Eingriffs. "Mir ging es die letzten Tage nicht ganz so gut. Ich war richtig erledigt und erschöpft von der OP", gesteht die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin zudem.

In dieser Ausnahmesituation steht ihr Freund Vanessa sicherlich zur Seite. Erst Anfang des Jahres musste ein Brustimplantat bei der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ausgetauscht werden – währenddessen wurde sie von ihrem Partner unterstützt. "Mein Herz strahlt durch und durch. Ich habe natürlich Schmerzen, bekomme aber die beste Hilfe. Mein Freund unterstützt mich in allem zu 100 Prozent", schwärmte Vanessa damals.

