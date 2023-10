Vanessa Mariposa gesteht Fans: Es geht ihr "oft schlecht"

Vanessa Mariposa (30) kennt solche Phasen. Die Österreicherin wurde durch TV-Formate wie Club der guten Laune und Das Sommerhaus der Stars berühmt. Abseits des Reality-TV-Business' widmete sich die Influencerin einem anderen Projekt: Die Ex von Diogo Sangre (29) hat ihre eigene Fitness-App entwickelt, mit der sie vielen Frauen helfen will, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Doch auch als Lifestyle- und Beauty-Expertin leidet Vanessa selbst an schlechten Tagen und Co.!

Als ein Instagram-Follower von der 30-Jährigen wissen wollte, ob sie glücklich sei, antwortete sie zunächst mit einem Ja. Dennoch wollte Vanessa ihrer Community nicht vorenthalten, dass auch sie mit Tiefpunkten und nicht so guten Tagen zu kämpfen habe. "[Ich] muss aber auch sagen, dass es aktuell sehr viel Negatives in meinem Leben gibt. Man sieht hier sehr viel Positives und Motivierendes, aber mir geht es auch oft schlecht und das ist ok", verrät Vanessa. Sie selbst mache sich da keinen Druck, wie sie betont: "Ich bin auch nur ein Mensch und das gehört dazu."

In diesen Phasen kann sich die Blondine auf ihren Partner verlassen. Im Februar hatte sie ihre Beziehung öffentlich gemacht – im Mai kaufte sich das Paar gemeinsam ein Haus. Via Instagram hatte sie die tollen Neuigkeiten geteilt und betont: "2022 war mit Abstand das schlimmste Jahr, 2023 war bislang mit Abstand das schönste Jahr meines Lebens."

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Fitness-Influencerin

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa mit ihrem neuen Freund

