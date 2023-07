Diogo Sangre sagte "Prominent getrennt" mit Vanessa ab!

Diogo Sangre (28) macht doch nicht alles für Geld! Der Tattoo-Artist und Influencer war einige Monate mit Vanessa Mariposa (30) zusammen. Nachdem die beiden Reality-TV-Stars vergangenes Jahr bei Sommerhaus der Stars teilgenommen hatten, trennten sie sich allerdings. Die Blondine zog kurzerhand aus der gemeinsamen Wohnung aus und ließ sich ihr Partner-Tattoo mit Diogo entfernen. Gegenüber Promiflash erzählt der Hottie, dass er eine Anfrage für Prominent getrennt mit Vanessa ablehnte.

"Hab ich schon abgelehnt", erzählt der Tattoo-Liebhaber im Promiflash-Interview von der Anfrage von "Prominent getrennt" mit der Blondine. "Mit Julia würde ich hingehen", ergänzt er. Julia ist Diogos aktuelle Ex-Flamme. "Julia ist wenigstens eine, die die Wahrheit erzählt", stichelt er zugleich gegen Vanessa. Mit der Fitness-Influencerin stehe er nicht mehr in Kontakt – mit Julia aber schon.

Vor wenigen Wochen keifte sich das Ex-Paar aber noch in den sozialen Medien an. Diogo warf Julia vor, ihm die Freiheit in der Beziehung genommen zu haben. Die Beauty unterstellte ihm hingegen, untreu gewesen zu sein.

