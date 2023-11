Nach acht Monaten Beziehung: Vanessa Mariposa ist Single!

Er war nicht ihr Mann fürs Leben. Nachdem sich Vanessa Mariposa (30) und Diogo Sangre (29) getrennt hatten, fand die Wienerin ihr neues Liebesglück: Im Februar machte die Club der guten Laune-Teilnehmerin bekannt, dass sie wieder vergeben ist. Nur einige Monate später machten die beiden ihre ersten Zukunftspläne und kauften sich ein gemeinsames Haus. Ob das jetzt zum Problem werden könnte? Denn Vanessa und ihr Freund sind nicht mehr zusammen!

Die 30-Jährige machte in ihrer Instagram-Story eine Fragerunde. Als ein User wissen wollte, ob Vanessa noch vergeben sei, antwortete sie überraschend: "[Nein], bin Single." Die Gründe für die Trennung will die Reality-TV-Bekanntheit nicht preisgeben. Vanessa betonte allerdings, dass eine Reunion ausgeschlossen sei: "Mir geht es super mit der Situation, also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich will, dass alles genau so bleibt, wie es jetzt ist – Comeback ist definitiv ausgeschlossen."

Ob die Beauty das Beziehungsende schon längst angedeutet hat? Vor rund drei Wochen hatte sie ihrer Instagram-Community gestanden, dass sie eine schwierige Phase habe. "[Ich] muss aber auch sagen, dass es aktuell sehr viel Negatives in meinem Leben gibt", verkündete Vanessa Ende Oktober.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa mit ihrem neuen Freund

