Knutschfoto: Hat Vanessa Mariposa schon einen neuen Freund?

Der Trennungsschmerz scheint überwunden zu sein! Im November hatte Vanessa Mariposa (31) bekannt gegeben, dass zwischen ihr und ihrem einstigen Partner alles aus und vorbei ist. Die beiden waren rund acht Monate zusammen gewesen, laut der ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmerin habe es grundlegende Differenzen gegeben. Doch Trübsal blasen ist für die Österreicherin keine Option: Vanessa knutscht bereits einen anderen Mann!

In der Instagram-Story einer Bekannten ist zu sehen, wie die 31-Jährige einen Mann küsst. Luca Kiesbye lautet sein Name und er lebt wie Vanessa auf Mallorca. Sie scheint also kein großes Geheimnis aus ihrem neuen Schwarm machen zu wollen: In ihrer Story postet die Blondine ein Bild mit ihm, auf dem das Gesicht ihrer Begleitung deutlich zu sehen ist – ein Instagram-Highlight mit Luca ist auch bereits angelegt...

Somit scheint Vanessa ihr Liebes-Happy-End gefunden zu haben. Vor wenigen Monaten sei es ihr aber nicht so gut gegangen, wie sie selbst verriet. "Man sieht hier sehr viel Positives und Motivierendes, aber mir geht es auch oft schlecht und das ist ok", hatte die Beauty in ihrer Instagram-Story verraten.

Instagram / lucadebarry Luca Kiesbye, Fitnesstrainer

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa und Luca Kiesbye

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Glaubt ihr, dass Vanessa Mariposa mehr über ihren Freund verraten wird?



