Diese Frauen sind seit 20 Jahren an Flori Silbereisens Seite

Dieses Trio versteht sich auch ohne große Worte. Florian Silbereisens (42) Karriere als Schlagerstar und Entertainer startete vor über 20 Jahren – mindestens genauso lange hat er zwei besondere Menschen an seiner Seite: Die Kostümbildnerin Elke Schleuß-Gillmeister und die Garderobiere Christa Walther arbeiten seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem Entertainer zusammen. Flori weiß, was er an seinen Vertrauten hat. "Christa Walther, meine Garderobiere, eine wunderbare Frau und meine Tourneemama", schwärmte er in der MDR-Sendung "Riverboat".

Flori und Christa kennen sich bereits, seit der Bayer ein kleiner Junge war. Elke und ihre Kollegin begleiten den 42-Jährigen auch auf seiner "Schlagerfest XXL"-Tour, bei der er sich bis zu zehn Mal pro Konzert umziehen muss. Die 83-jährige Christa lobte im RTL-Interview die Zusammenarbeit mit ihrem Schützling: "Das muss automatisch gehen, ohne Worte verstehen wir uns. Wir brauchen uns bloß Zeichen geben." Und auch Elke liebt es, mit Florian zusammenzuarbeiten. "Er war ein ganz gelöster junger Mensch, unheimlich nett. Ja, wir haben zueinandergefunden", erinnerte sie sich an ihr erstes Treffen mit dem Traumschiff-Kapitän.

Einen ganz besonderen Platz in Florians Herzen trägt aber seine Mama. Anfang des Jahres verriet er in der NDR-Reportage "70 Jahre Samstagabend-Show", dass er und seine Mutter eine besondere Bindung hätten. "Die Mama ist natürlich der allergrößte Fan. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es mal wäre, wenn sie da nicht mehr anrufen würde", erklärte er. Sie sei seine "beste Freundin".

Getty Images Florian Silbereisen im Oktober 2022

Getty Images Florian Silbereisen, Entertainer und Sänger

