"Toughe Liebe": Ist Katy Perry etwa eine strenge Mutter?

Obwohl Katy Perrys (39) Ausstrahlung einem Sonnenschein gleicht, schreckt sie nicht davor zurück, ihre Meinung zu sagen und ernsthafte Kritik zu äußern. So scheint die Mutter einer kleinen Tochter wohl auch in Sachen Erziehung vorzugehen: Während eines Interviews zu American Idol macht sie jetzt eine Anspielung auf ihren Erziehungsstil. "Das ist toughe Liebe. Ich bin eine liebevolle, aber toughe Mutter", erklärt sie schmunzelnd gegenüber ExtraTV. Auch betont die Sängerin, dass es als Jurorin und offenbar auch als Mutter bedeutend sei, Kritik zu äußern. "Ich denke, dass es in Zukunft sehr wichtig sein wird, dass derjenige, der in die Show kommt, konstruktive Kritik äußert. "Es soll nett formuliert sein, aber so, dass die Kandidaten sich weiterentwickeln und wachsen können", stellt Katy klar. Als Jurorin möchte sie wohl dieselben Werte vermitteln wie als Mama.

Seit August 2020 sind Katy und ihr Partner Orlando Bloom (47) Eltern ihrer kleinen Tochter Daisy Dove Bloom (3). Schon vor der Geburt verriet die "I Kissed A Girl"-Interpretin, wie sie ihr kleines Mädchen erziehen möchte. "Gerechtigkeit ist für mich so wichtig", verriet sie in einem Livestream mit der australischen Plattform Nova's Red Room. Anscheinend möchte sie Daisy zu einer gerechten und ehrlichen Person erziehen – das sei Katy schon seit ihrer Kindheit sehr wichtig gewesen. "Ich erinnere mich daran, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe mich als Mediatorin in der Klasse engagiert", erzählte sie. Zudem seien ihr bei der Erziehung auch Eigenschaften wie Integrität und ein gutes Urteilsvermögen sehr wichtig.

Ob es möglich ist, dass der nächste Juror von "American Idol" diese Fähigkeiten von Katy beherrschen wird? Die Sängerin schien im Interview überzeugt zu sein, dass sich ein passender Nachfolger für sie finden wird. Zudem habe die "Roar"-Interpretin schon einige Favoriten. "Ich muss sagen, dass Jelly Roll wahnsinnig toll war, als er in die Show kam", erzählte der Popstar und fügte aber hinzu, dass Meghan Trainor (30) und Gene Simmons (74) ebenfalls einen fantastischen Auftritt in der Show hingelegt hätten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Lionel Richie, Katy Perry und Luke Bryan im Jahr 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Einblicke in Katys Leben als Mama? Ja, unbedingt! Nein, eigentlich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de