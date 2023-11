Travis Kelce unterstützt Taylor wohl bei Argentinien-Show

Der Support ist definitiv nicht einseitig! Seit einigen Monaten bandeln Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) miteinander an. Immer wieder zeigte sich die Musikerin im Stadion, um den Footballspieler von der Tribüne aus zu bejubeln. Doch jetzt muss auch die Blondine wieder an die Arbeit, denn vor wenigen Tagen begann ihre "Eras"-Tour – und um seine Taylor zu unterstützen, reiste Travis sogar nach Argentinien!

Wie People berichtet, sei der Tight End der Kansas City Chiefs am 10. November in Buenos Aires gelandet – wo die "I Knew You Were Trouble"-Interpretin zufällig auch einige Konzerte spielen wird. In der argentinischen Hauptstadt genossen die beiden zusätzlich noch ein romantisches Dinner. Laut einer Quelle "sahen sie süß aus und verließen das Restaurant sogar händchenhaltend."

Doch wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt? Im vergangenen Sommer hatte die Blondine eine Show im Stadion von Travis' Mannschaft gespielt. Damals hatte es der 34-Jährige zwar verpasst, der Musikerin seine Handynummer zu geben – doch einige Wochen später hatten sich Travis und Taylor dann doch zu einem heimlichen Date verabredet.

Getty Images Travis Kelce, Footballspieler

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

