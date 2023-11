Cringe? So feiern Kate Merlan und Jakub ihre Liebes-Reunion

Kate Merlan (36) und Jakub Jarecki (28) machen keinen Hehl mehr aus ihrem Comeback! Die beiden Realitystars gaben 2022 nach fast einem Jahr Ehe ihre Trennung bekannt. So richtig kamen die beiden aber nicht voneinander los und führten über Monate hinweg eine On-off-Beziehung. Obwohl die Influencerin zwischendurch mit Patrick Fabian (36) anbandelte, fand sie wieder den Weg zurück in die Arme ihres Ehemannes. Mittlerweile sind Jakub und Kate wieder offiziell ein Paar und bringen das nun auf besondere Art zum Ausdruck.

Auf Instagram teilen die Turteltauben ein Video, in dem der Fußballer einen weißen Trainingsanzug und eine schwarze Mütze trägt. Die Beauty zeigt sich dagegen in einem pinken Top und einer gleichfarbigen Lederhose. In diesen Outfits geben sich die beiden einen Kuss – doch dann wechselt das Bild: Der 28-Jährige ist nun in dem Look seiner Liebsten zu sehen, während Kate seine Klamotten trägt. Doch was hat es damit auf sich? Das Paar feiert mit diesem Video nicht nur seine Reunion, sondern auch den Beginn der Karnevalszeit. "Nie mehr Fastelovend... ohne dich", zitiert die 36-Jährige ein Faschingslied und bezieht es im Anschluss auf ihre bessere Hälfte.

Auf diesen Beitrag reagieren viele der Fans begeistert. "Sau gut", schreibt eine Userin unter das Video. Viele andere hinterlassen Tränen lachende Smileys in der Kommentarspalte. Doch nicht alle scheint der Clip abzuholen. "Passt irgendwie gar nicht bei euch", meldet sich ein Nutzer zu Wort. "Was ein Clown", äußert sich eine andere Person dazu.

Anzeige

Instagram / katemerlan Jakub Jarecki und Kate Merlan

Anzeige

Instagram / katemerlan Jakub Jarecki und Kate Merlan im November 2023

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Anzeige

Was haltet ihr von Kate und Jakubs Video? Total süß! Eher albern. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de