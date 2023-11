Andreas Ellermann fühlt sich von Ex Patricia Blanco gestalkt

Der Rosenkrieg bei Andreas Ellermann und Patricia Blanco (52) nimmt neue Ausmaße an. Vier Jahre lang waren der Millionär und der Realitystar ein Paar gewesen, hatten sich sogar verlobt – doch im Frühling dieses Jahres verkündeten die beiden ihre Trennung. Seitdem lassen sie kein gutes Haar aneinander. Offenbar kann Patricia ihren Ex auch noch nicht richtig loslassen: Andreas fühlt sich nämlich von ihr verfolgt und belagert!

Seit der Trennung wohnt er in einem Fünfsternehotel in Hamburg – und genau da hält sich auch Patricia häufig auf, wie Fotos der Bild zeigen. "Ich fühle mich von Patricia verfolgt, ständig kommt sie ins Waldhaus Reinbek. [...] Die stalkt mich richtig aus und kommentiert das dann bei Instagram. Dabei will ich einfach nur meine Ruhe", beschwert sich der Unternehmer. Zuletzt sei er in der Lobby sogar aus dem Nichts bepöbelt worden – Patricias Begleitung habe Andreas als "fette Sau" beschimpft.

Doch Patricia hält sich nicht nur zeitgleich mit Andreas in dem Hotel auf, sie besucht am kommenden Abend auch dasselbe Restaurant wie ihr Ex – Zufall? "Ohne uns zu begrüßen, geht sie kopfschüttelnd weiter. Dabei steht sie noch bis Jahresende auf meiner Gehaltsliste", mosert Andreas über die Begegnung.

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann, November 2021

Anzeige

Action Press / Public Address Patricia Blanco und ihr Verlobter Andreas Ellermann

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann, November 2021

Anzeige

Was denkt ihr über Patricias Verhalten, Hotels und Restaurants zu besuchen, in denen Andreas sich aufhält? Es ist schon manipulativ... Vielleicht ist es reiner Zufall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de