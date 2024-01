Patricia Blanco teilt versehentlich Nacktvideo im Netz!

Sie lässt tief blicken. Patricia Blanco (53) hat in der Vergangenheit schon für die ein oder andere Schlagzeile gesorgt. Es scheint, als fühle sich die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (86) sichtlich wohl im Rampenlicht. Dabei nimmt sie auch kein Blatt vor den Mund und plaudert gerne mal private Details aus ihrem Leben aus. Was sie nun mit der Öffentlichkeit teilt, wird so sicherlich nicht geplant gewesen sein. Patricia zog im Netz völlig blank!

Auf ihrem Social-Media-Account postete die TV-Bekanntheit mitten in der Nacht einen Clip, in dem sie Ravioli-essend unterstützende Worte an ihre Freundin Cora Schumacher (47) richtete. Doch fiel vielen dabei ein Detail ins Auge: Patricia scheint in dem Video splitterfasernackt zu sein. Nur wenige Stunden später war der Post jedoch spurlos verschwunden. Gegenüber Bild äußert sich die 53-Jährige daraufhin zu ihrem wilden Tänzchen im Netz: "Wir hatten etwas zu feiern. [...] Später habe ich dann gemerkt, dass man meine Brüste [...] sehen kann, deshalb habe ich es wieder gelöscht." Letztlich habe sie wohl "Instagram mit OnlyFans verwechselt", scherzt sie.

Zuletzt hatte Patricia mit anderen Aufnahmen für Aufsehen gesorgt – und zwar vor Millionenpublikum. Denn im vergangenen Jahr war sie in den berühmtesten TV-Container Deutschlands eingezogen. Im Promi Big Brother-Livestream war der Realitystar da immer wieder mit einer Slipeinlage unter der Nase zu sehen gewesen. Offenbar, um so den schlechten Geruch im Haus aushalten zu können.

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco im September 2021

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, Reality-TV-Star

Anzeige

Sat.1 Patricia Blanco bei "Promi Big Brother" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de